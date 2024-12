Julie Bertin, Jade Herbulot, Pauline Deshons, Anna Fournier, Marie Sambourg et Morgane Nairaud (en alternance avec Manika Auxire) se retrouvent pour le sixième opus du Birgit Kabarett : génial !

Depuis cinq ans, quand rien ne va plus, que vient l’hiver de notre déplaisir, que tout nous afflige, nous nuit et conspire à nous nuire, les filles du Birgit Kabarett réapparaissent comme par magie pour commenter et railler l’actualité politique, lutter contre la morosité et redonner l’envie de rire à tous ceux que le spectacle du marasme ambiant rend chagrin. Créé le 18 novembre 2021, dans le cadre de l’association du Birgit Ensemble au projet du Théâtre de Châtillon, alors conduit par l’épatant Christian Lalos, le cabaret mené par Julie Bertin et Jade Herbulot donne désormais rendez-vous aux spectateurs tous les ans. Sixième opus cette saison, avec les fidèles Grégoire Letouvet au piano et Alexandre Perrot à la contrebasse. Revendiquant l’héritage brechtien (celui des pancartes didactiques et de l’adresse au public), les filles du Birgit Kabarett offrent une revue grinçante, farfelue et plaisante, et « chassent la bêtise, de peur qu’elle ne rende bêtes ceux qui la rencontrent ».

Croquer l’époque pour se retenir de la vomir

Actualité oblige, le premier ministre éclair de la dernière pantalonnade en date est à l’honneur. On le découvre avec ses ministres inconnus au bataillon qui, s’ils ne resteront pas dans l’histoire, feront date dans la mémoire de ce cabaret avec un des clous du spectacle : on se tord de rire en les entendant réclamer le retour de la crèche, des Rois mages et de l’église au milieu du village. Autre grand moment, celui du duo entre Vincent Bolloré et Bernard Arnault, où les bourriches d’huîtres arrivent en jet à Paris et où le grand capital, désormais adoubé par l’Institut, se réjouit du combat entre yachts et yourtes qu’il est certain de gagner. On retrouve Eric Ciotti (par l’inénarrable et toujours colossale Anna Fournier), mais aussi les survivalistes de la GAD (Gauche À Défendre), qui tâchent de faire converger la lutte pour le saucisson communiste et celle du tricoté main des écolos : tous les guignols du castelet politique sont là, à l’exception notoire, cette année, des vrais méchants, sans doute parce qu’on les voit déjà assez sur l’étrange lucarne. Le Birgitt Kabarett, avec ses musiciens déconstruits et ses interprètes sulfureuses, défend clairement les valeurs d’humanisme, de partage, de tolérance, d’égalité et de fraternité que l’époque recouvre à force d’aboiements et de cocoricos assourdissants. Autour d’un verre et dans l’ambiance festive d’une soirée intelligente et drôle, on reprend des forces pour l’année à venir, qui hésite entre grand soir et matin brun.

Catherine Robert