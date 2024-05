L’éclectisme de Nelson Goerner

Nelson Goerner met en regard Schumann et Liszt dans un programme qui témoigne de l’habileté poétique du pianiste argentin.

Si, un peu comme la mise en carafe d’un vin, les 21 variations de la Chaconne HWV 435 de Haendel constituent une idéale introduction pour « ouvrir » la sonorité du piano, le cycle des Davidsbundlertänzler illustre le génie de Schumann dans le kaléidoscope de miniatures. Inspirées par un épisode biblique, ces saynètes poétiques et psychologiques symbolisent en filigrane le combat que menait alors le compositeur pour épouser Clara Wieck. Tiré du Livre II des Années de Pèlerinage, Le Sonnet de Pétrarque n°104 s’inscrit dans cette veine romantique évocatrice, qui s’épanouit ici dans les amples développements lyriques et harmoniques caractéristiques de Liszt, dont la Ballade n°2 en si mineur, dans la même tonalité que la Sonate, constitue un autre avatar. Nelson Goerner complète son programme avec deux pièces de dimensions plus modestes du maître qui s’appuient sur le folklore des danses : l’aérienne Valse oubliée n°2 et la roborative Rhapsodie hongroise n°6.

Gilles Charlassier