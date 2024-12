« Le Trouvère » de Verdi à l’Opéra de Massy

L’Opéra de Massy présente l’un des ouvrages les plus célèbres de Verdi, Il Trovatore, dans une production de la compagnie Opera 2001.

Inspiré d’une pièce de Guttierez, dramaturge espagnol de l’époque romantique chez lequel Verdi puisa également l’histoire de Simon Boccanegra, Il Trovatore plonge le spectateur dans le folklore de la Biscaye et de l’Aragon de la fin du Moyen-Âge. Aux confins de la vraisemblance, les péripéties de la rivalité amoureuse entre le Comte de Luna et le troubadour Manrico pour Leonora, sur fond de vengeance d’une gitane dont la mère fut brûlée pour sorcellerie, sert d’abord de prétexte à des airs et des scènes d’une grande puissance mélodique et expressive. Devenus des incontournables du répertoire lyrique, ils ont, dès la création à Rome en 1853, assuré le succès de ce qui constitue, avec Rigoletto et La Traviata, la « trilogie populaire » de Verdi, au point de figurer parmi les œuvres les plus régulièrement jouées. Avec l’Orchestre de l’Opéra de Massy, sous la direction de Constantin Ruits, les solistes de la compagnie Opera 2001 incarnent les sentiments passionnés de ce drame épique, dans le spectacle en Technicolor conçu par Aquiles Machado.

Gilles Charlassier