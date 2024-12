La Symphonie fantastique de Berlioz par l’orchestre Ostinato

Dans la nef du Musée d’Orsay, la musique enfiévrée de Berlioz, dirigée par Julien Leroy, accompagne le projet conçu avec des personnes détenues ou en situation d’isolement.

La Symphonie fantastique (1830), au-delà du chef-d’œuvre qui bouleverse les règles de l’orchestration, est une mise en musique de l’âme, un théâtre de l’imagination – une préfiguration, si l’on veut, de la psychanalyse et du cinéma (les deux naîtront à peu près simultanément, à la fin du siècle). Que l’on tienne compte de leur « programme » ou non, ces « Épisodes de la vie d’un artiste » sont une formidable démonstration du pouvoir de la pensée, créatrice de liberté. Faire que des détenus s’en emparent, et rêvent au-delà des murs, est une belle idée. Ceux de la prison de Melun ont ainsi conçu, accompagnés par Manon Duchemann, une nouvelle partie de percussion, tandis que Maxime Thomas (de l’Opéra de Paris) a chorégraphié pour la Scène aux champs les mots et les mouvements de personnes en situation de précarité ou réfugiées.

Jean-Guillaume Lebrun