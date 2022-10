Le groupe qui pourrait bien combler des salles l’an prochain est programmé le temps de trois sets « gratuits ».

On saurait gré au Duc des Lombards d’avoir mis en place un rendez-vous hebdomadaire, lundi et mardi, dédié aux talents émergents et promesses de lendemain qui swinguent autrement. La scène est ouverte à bien des propositions, et l’entrée gratuite. Somme toute, de quoi attiser la curiosité et laisser libre cours aux envies de sortir des sillons balisés. C’est dans ce cadre qu’Emile Londonien, trio made in Strasbourg (Nils Boyny au clavier, Matthieu Drago à la batterie et Théo Tritsch à la guitare basse), débarque avec une formule clairement indexée à la nouvelle vague anglaise. La rumeur les annonce comme sensationnels, notamment sur scène où ils ont même su capter l’admiration de Gilles Peterson, le Sachem du jazz border line, traduisez influencé par le hip-hop et la sphère électronique. En attendant un disque annoncé pour début 2023.

Jacques Denis