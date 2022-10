La trompettiste transforme sur scène son essai paru l’an passé.

À l’époque du Conservatoire National Supérieur de Musique, on la surnommait Tom Airelle. Une affaire de son, une histoire de climat. C’est sans doute la clef pour apprécier le style d’Airelle Besson, qui s’est imposée comme une des figures centrales du jazz hexagonal depuis une dizaine d’années, notamment avec le trio qu’elle réunit en 2016 pour Radio One. La chanteuse Isabelle Sörling, une Suédoise à la palette large comme il faut, Benjamin Moussay aux claviers éclectiques et Fabrice Moreau aux baguettes polyrythmiques sont de nouveau aux côtés de la trompettiste pour Try !, paru en 2021. Essai bel et bien transformé, tant tous jouent au service de la musique, animés par un bon sens du jeu collectif plus que par une banale histoire d’ego-trip.

J.Denis