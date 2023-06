Le théâtre, un acte démocratique au présent

Dans une ville devenue théâtre, le Festival d’Avignon témoigne de la créativité, du courage et du dynamisme des artistes autant que des préoccupations de l’époque.

« Il n’y a pas de jouissance littéraire plus à portée de la foule que celles qu’on éprouve à la vue de la scène. Il ne faut ni préparation ni étude pour les sentir. Elles vous saisissent au milieu de vos préoccupations et de votre ignorance. » Le constat extrait de l’ouvrage De la Démocratie en Amérique n’est pas signé par un spécialiste de théâtre, mais par un penseur voyageur qui développa une pensée complexe sur la toute jeune démocratie américaine, et qui d’évidence semble considérer le théâtre comme un espace démocratique. Près de deux siècles plus tard, l’idée d’égalité, tant analysée par Alexis de Tocqueville (non exempt à certains égards d’une perméabilité aux préjugés de son temps), demeure au centre des débats politiques de nos démocraties, et la conquête de nouveaux publics un engagement combatif ! Ce qui est sûr, c’est que le Festival d’Avignon est un creuset idéal pour rassembler des spectatrices et spectateurs de tous horizons, initiés ou néophytes, autant que pour découvrir la scène où s’allient plaisirs de l’esprit et du cœur, qui aime à se laisser surprendre.

Comme toujours, à l’instar du jeune aristocrate qui en 1831 quitta la vieille Europe pour étudier la démocratie américaine, le Festival voyage au-delà des frontières. Tiago Rodrigues, qui dirige le Festival à la suite d’Olivier Py, a décidé d’inviter chaque année une langue afin de célébrer joyeusement la curiosité de l’autre et la puissance des mots. Cette année, ce sera l’anglais, permettant la découverte d’artistes méconnus en France. Outre la quarantaine de propositions du Festival In, programmées du 5 au 25 juillet, Avignon Off présente du 7 au 29 juillet 1491 spectacles dans 141 lieux. Dans une ville devenue théâtre, un tel foisonnement témoigne de la créativité, du courage et du dynamisme des artistes ainsi que des préoccupations de l’époque. Rares sont les événements culturels où circulent autant la parole, les avis, les désirs de partage… Véritable baromètre, le festival mesure nos espoirs, nos manques et nos inquiétudes, celle liée aux violences faites aux femmes, particulièrement présente cette année, mais aussi l’urgence écologique, le besoin criant de solidarité, la fragilité de l’humain.

Notre journal Avignon en Scène(s) 2023 présente environ 300 projets, soit l’intégralité de la programmation du In et une sélection de celle du Off, à découvrir grâce à des entretiens avec les artistes, à nos critiques lorsqu’il a été possible de voir la pièce avant le festival, à nos chroniques présentant les spectacles. Pendant le Festival, nous continuons à vous informer : à partir du 6 juillet retrouvez nos critiques chaque jour sur notre site, sur les réseaux sociaux et dans nos newsletters.

Bonne lecture et bon festival !

Agnès Santi