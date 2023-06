Né d’une collaboration entre le Festival d’Avignon et le Printemps de Bourges, le cycle Trilogie 72 a donné carte blanche à trois groupes et musiciennes pour revisiter des albums culte de l’année 1972 : Silly Boy Blue s’empare de Transformer de Lou Reed, Léonie Pernet de Ziggy Stardust de David Bowie et La Maison Tellier & friends de Harvest de Neil Young.

Trilogie 72 rebondit sur un axe développé par Tiago Rodrigues cette année, celui d’inviter la langue anglaise. « L’anglais en musiques actuelles est incontournable dans plusieurs esthétiques clefs, précise Boris Vedel, directeur du Printemps de Bourges. Trilogie 72, créée au mois d’avril à Bourges, rend hommage à trois albums anglo-saxons qui ont inspiré nombre d’artistes durant cinquante ans, trois albums de poètes majeurs du XXème siècle ». La reprise de Harvest par La Maison Tellier préexistait à ce projet, Neil Young faisant partie de l’ADN des membres du groupe. « En 1972 avec Harvest, s’enthousiasme Vedel, Neil Young, artiste alors inconnu, complètement en marge et porté par les radios, devient 1er du Billboard, détrônant Elvis Presley ».

Trilogie inventive

Silly Boy Blue et Léonie Pernet ont fait à Bourges certaines de leurs premières scènes, et ont créé cette carte blanche en avril. « Les affinités entre Silly Boy Blue et Lou Reed étaient évidentes. Elle a choisi d’épurer la musique de Transformer au maximum, travaillant la voix presque brute. Quant au parti pris de Léonie Pernet, c’est celui qui prend le plus de liberté avec l’album initial. Sa reprise de Ziggy Stardust de Bowie est dense instrumentalement, elle joue avec les sonorités de manière détonante, intéressante, respectueuse » souligne Vedel. Entre Bourges et Avignon se noue un compagnonnage fécond qui fortifie de très belles pousses artistiques.

Vanessa Fara