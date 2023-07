La compagnie avignonnaise Agence de Fabrication Perpétuelle, à demeure au Théâtre Transversal, s’élance à corps perdu dans Atteintes à sa vie de l’auteur britannique Martin Crimp. Une radiographie acerbe d’un quotidien qui s’abîme dans l’absurde.

Né en 1956, dans le Kent, Martin Crimp est l’un des auteurs majeurs des dramaturgies britanniques contemporaines. Écrite en 1997, publiée en langue française en 2002 par L’Arche Editeur (dans une traduction de Christophe et Michelle Pellet), Atteintes à sa vie (Attempts on Her Life) nous transporte dans un univers où la monstruosité se cache derrière l’apparente normalité du quotidien. Composé de dix-sept scènes indépendantes, ce texte féroce à la narration éclatée est présenté dans le Off par le metteur en scène Sébastien Piron. À l’écoute de ce spectacle, souvent on sourit. On rit même. Avant de se mettre à blêmir, pris au piège de situations menant à des gouffres, des lignes de faille sourdes et insoupçonnées. Tapie, sinueuse, la menace rôde. Elle court depuis le monde jusqu’à l’individu et ses énigmes intimes — individu solitaire qui a tendance, ici, à se prénommer Annie.

Annie, Anny, Anne, Ann, Anya

Annie ou bien Anny, Anne, Ann, Anya… Protagoniste centrale de ces dix-sept histoires, cette femme plurielle n’est jamais là où on l’attend. Pour donner vie à cette succession de scènes à la drôlerie loufoque, sinon désespérée, Sébastien Piron a fait appel à quatre comédiennes et comédiens d’une grande vitalité. Bertrand Beillot, Paul Camus, Théodora Carla et Laetitia Mazzoleni nous emportent dans des mondes improbables. Ils s’emparent de la pièce de Martin Crimp comme ils le feraient d’une partition de musique, avec agilité et enthousiasme. La parole passe d’un interprète à l’autre, sans idée de personnage ou de psychologie, avec pour seul dessein de faire naître les décalages et paradoxes que sous-tendent ces cavalcades de paroles. Comédie d’une ironie mordante, Atteintes à sa vie nous immerge dans des existences qui déraillent. Des existences décomplexées et solitaires, qui nimbent d’extravagance le tragique contemporain.

Manuel Piolat Soleymat