Pour sa deuxième année à la tête du Théâtre du Peuple de Bussang, Julie Delille en célèbre les 130 ans avec ses artistes associés et les habitants. Du 15 juin au 14 septembre, un riche programme fait l’utopie théâtrale plus vive que jamais.

Rien de tel qu’une belle fête pour faire se croiser les êtres et les histoires. Julie Delille, qui a fondé son projet pour le Théâtre du Peuple de Bussang sur la notion de rencontre, ne pouvait passer à côté des 130 ans du lieu qu’elle dirige depuis 2023. Elle fabrique ainsi collectivement une grande célébration. Citant volontiers Édouard Glissant pour préciser sa pensée – « Agis dans ton lieu, pense avec le monde », glisse-t-elle dans le dossier de presse de sa saison anniversaire – , c’est la relation au sens large que la directrice met à l’honneur à travers un programme riche et varié intitulé Jubilons !, qui se tient du 15 juin au 14 septembre. Ensemble, artistes et habitants se connectent au territoire et aux forces du vivant dans leur grande diversité, en interrogeant l’idée d’« utopie » à laquelle est lié le théâtre fondé par Maurice Pottecher en 1895, avec pour devise « Par l’art, pour l’humanité ». Lancée le 15 juin, la « Saison d’été » organisée chaque année est au cœur de la fête, où il s’agit également de « répondre à sa manière aux défis que pose l’époque ». Mis en scène par Sylvain Maurice, le spectacle de l’après-midi qui mêle comme de coutume à Bussang comédiens professionnels et amateurs, Le roi nu d’Evgueni Schwartz (19 juillet – 30 août), est la première réponse apportée par Jubilons ! Cette pièce écrite en 1934 en Union Soviétique n’est en effet pas sans faire écho à bien des dirigeants actuels qui ne brillent pas par leur humanisme.

Sillonner le territoire

À l’occasion du rendez-vous estival, Julie Delille reprend aussi du 1er au 30 août son spectacle Je suis la bête créé en 2018. Repensée pour le théâtre exceptionnel où il se joue, cette pièce où une enfant abandonnée est élevée par un animal qui lui apprend la vie de la forêt promet à la nuit tombée un moment puissant. Un feuilleton en six épisodes, Hériter des brumes, écrit par Julie Delille et ses artistes associés Alix Fournier-Pittaluga et Paul Francesconi et interprété par acteurs amateurs et professionnels, sillonne ensuite le territoire – du 20 au 30 août 2025 – pour raconter les 130 ans de l’aventure du Théâtre du Peuple. Et pour questionner la longévité de cette utopie. En clôture de la « Saison d’été », Julien Lepreux donne un concert inspiré par l’endroit, qu’il baptise Rouge Gazon. Des Journées du Matrimoine consacrées aux figures féminines du Théâtre du Peuple prolongent les 13 et 14 septembre les plaisirs partagés de l’été. Pensé par Julie Delille et son équipe, mais aussi par un collectif actif à l’année et rassemblant des personnes d’horizons divers, Jubilons ! s’invente son propre « être ensemble » avec audace et générosité.

Anaïs Heluin