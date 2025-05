Du 13 au 15 juillet, le festival Les Rugissantes propose au public du Creusot de découvrir une sélection de spectacles gratuits présentés par pas moins de 15 compagnies différentes. Trois jours de fête permettant autant de découvrir des spectacles de marionnette que de cirque ou de théâtre de rue.

Ce festival des arts de la rue est maintenant bien installé dans le paysage : intégré à la 13e édition des Beaux Bagages, saison culturelle estivale du Creusot, il constitue une sorte de prélude à l’incontournable Chalon Dans La Rue qui lui succède le week-end suivant. Comme chaque année, un chantier participatif a été mené en amont du festival, porté cette fois-ci par la Cie Les Plastiqueurs, qui propose un grand bal rouge lors de la soirée d’inauguration. De grandes formes spectaculaires, implantées au milieu de l’espace public, sont l’occasion de grands rassemblements : les compagnies En corps En l’air et Les Sanglés unissent leurs forces – et leur maîtrise de la haute voltige – pour envoyer quatre astronautes en orbite dans Gagarine Is Not Dead, tandis que la vénérable Compagnie Off offre au public une déambulation se finissant en parade nocturne avec Les Girafes. À noter, en complément des soirées concerts animées par la Cie Boumkao au village du festival, deux spectacles mêlent la musique aux autres arts de la scène : L’art d’accommoder les restes du Rocking Chair Théâtre, qui est un concert marionnettique, voisine avec Newroz de La Meute, qui penche plutôt du côté du concert de cirque.

Des propositions variées et accessibles

La programmation éclectique permet de faire largement le tour des esthétiques qui peuvent être proposées dans l’espace public. Le théâtre de rue est évidemment représenté : Liechtenstein, La Plénière de The Company Deracinemoa, critique drôle et acerbe du système économique, et 1978 de La Famille Goldini, confidence gesticulée pour la rue, sont au programme. Claire Ducreux représente la danse, avec deux propositions. Le cirque n’est pas en reste, avec l’élégant Time to Loop du Duo Kaos, l’engagé Les Oubliées de B-side Company, ou encore le spectaculaire Masacrade de la Cie Marcel et ses Drôles de Femmes. Il y a également de jolis OVNIs, comme Un sommeil de loup, du théâtre d’ombre, esthétique plutôt rare en rue, ou PLAYBACK FM (ou comment les médias m’ont appris à parler) de Valentin Dilas, qui relève à la fois du théâtre, du stand-up, du drag-queen et du lipsync ! La programmation complète est à retrouver en ligne.

Mathieu Dochtermann