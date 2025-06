Déconstruisant le Théâtre de l’Agora, Camille Boitel et Sève Bernard offrent une première à Montpellier tout en ambivalences, reflet d’un monde où rien ne va.

Le titre de cette création, en choisissant de ne rien nommer, d’affirmer le vide ou de suspendre les points de suspension entre guillemets, porte déjà l’idée d’une chose en train de se faire, qui peut-être n’est pas réglée, et qui pourra, sans doute, laisser place à l’imprévisible. Passées les annonces d’accueil au micro (mais qui auront leur importance), la séquence d’ouverture montre les deux artistes dans un intérieur de bric et de broc. Deux êtres comme les wakouwas de notre enfance, pris dans leurs désarticulations à mesure qu’ils s’essayent aux gestes les plus quotidiens. C’est une lutte constante pour exister dans leurs corps qui ne sont qu’empêchements, et qui subissent les attaques de leur environnement : ça se décroche, ça tombe, ça s’écroule, bientôt le décor n’est plus, révélant une arrière-scène encombrée. S’ensuit une course burlesque digne du cinéma muet où le personnage masculin tente une vaine échappée. Chaque élément et outil de la technique, d’ordinaire caché, constitue un agrès propice au déséquilibre, à la chute, à l’accident. Dans une maîtrise incroyable façon plan séquence, Camille Boitel parvient à défigurer l’entièreté de la scène, laissant derrière lui, tel un cyclone, un innommable chaos. Comment faire pour nettoyer tout ça ? C’est alors que l’équipe technique entre en scène. Magiciens de l’ombre, ils sont ici les partenaires du démontage comme de la reconstruction, chorégraphiés dans un ballet de déplacements où tout devient visible, préhensible.

La technique qui se fond dans l’artistique

Le monde qui se crée alors sous nos yeux est un monde où le corps subit des attaques imprévisibles, un monde où tenter de boire devient une expédition, un monde où se tenir droit ne peut se faire sans étais… Mais un monde de la coopération, de la solidarité, des stratagèmes. C’est un éloge du caché, du labeur, de l’involontaire, du fragile, mais aussi de la maîtrise et de la virtuosité. Toujours en lutte avec la pesanteur, Camille Boitel et Sève Bernard laissent autant de place à la gravité qu’à l’humour. Mais à mesure que le spectacle progresse, un doute s’installe. À trop vouloir montrer les ficelles, quelle place pour la magie ? Quel équilibre, quand le laborieux et l’à-peu-près prennent le pas sur la poésie, sur la beauté ? « Un vieux spectacle de 18 ans », nous a-t-on annoncé en préambule. En effet, les traces des œuvres passées subsistent et cultivent une impression de déjà vu, jusqu’aux plus récentes comme La Lévitation Réelle. Elles auraient pu agir comme les esquisses de cette nouvelle création, mais c’est l’inverse qui se produit. Il est cocasse de constater qu’à plusieurs reprises dans le spectacle, les deux complices semblent surpris de se voir eux-mêmes. Nous non. Mais de belles images subsistent, comme cette fin en monceau d’encombrants portée par des voix cristallines, et qui figure notre monde, ce monde où rien ne va.

Nathalie Yokel