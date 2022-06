Cerebrum – Le Faiseur de réalités, conférence-spectacle d’Yvain Juillard

Seul sur scène, le comédien belge Yvain Juillard renoue avec son passé de biophysicien spécialisé dans la plasticité cérébrale. Il présente une conférence-spectacle sur le fonctionnement de notre cerveau. Une heure quinze d’expériences ludiques et de réflexions métaphysiques.

Cerebrum – Le Faiseur de réalités est un seul-en-scène de vulgarisation scientifique. Une conférence-spectacle écrite, mise en scène et interprétée par Yvain Juillard, comédien qui fut dans une autre vie biophysicien. Ici, aucun personnage. Pas davantage de quatrième mur séparant l’artiste du public, qui est installé au sein d’un dispositif trifrontal. En totale complicité avec nous, à seulement quelques mètres de nous, Yvain Juillard nous parle, nous regarde. Tout en sourire. Tout en légèreté. Il explique, démontre, nous propose de participer à diverses expériences : à la fois récréatives et stimulantes. Le cœur de son sujet ? Les neurosciences. La plasticité de notre cerveau. Sa capacité à s’adapter, à se jouer de nous, de notre conscience, de nos certitudes. Ses limites, aussi. Ainsi que ses mystères et tout ce qui en découle.

Un voyage au sein d’un réel bouleversé

Et si la réalité n’était qu’une fabrication de notre cerveau ? Si nous étions, toutes et tous, perdus dans l’océan – trouble – de nos perceptions subjectives, autant dire de nos illusions ? Yvain Juillard pose, se pose, nous pose la question. Et notre esprit se met à voyager. À vagabonder. À rêver à toutes sortes de considérations concrètes et philosophiques, voire métaphysiques. Car si la réalité n’est pas une donnée objective, un fait identique pour chacune et chacun d’entre nous, qu’en est-il de ce que nous sommes ? D’ailleurs, sommes-nous ce que nous pensons être, sommes-nous ce que nous sommes ? Et quid de l’existence, du passé, du futur, de notre libre arbitre… ? Les interrogations se bousculent à notre esprit, nourries par les propos et les expérimentations du comédien-scientifique qui se met à dessiner, à inonder le plateau, qui exécute des glissades, barbouille l’espace de jeu de coups de pinceaux : blancs, jaunes, roses, verts… C’est la vie qui s’exprime dans ces mots et ces gestes loin de tout esprit de sérieux. C’est la vie et ses énigmes. Ainsi que le théâtre. Ici, il affleure, sobre et tranquille, sans se hausser du col. A la faveur d’effervescences joyeuses et de trouées d’imaginaire.

Manuel Piolat Soleymat