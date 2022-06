Fantasia de Ruth Childs

Aux Hivernales, la chorégraphe anglo-américaine Ruth Childs dévoile Fantasia, un solo créé en 2019 qui explore sa relation intime, émotionnelle et physique avec la musique classique, qu’elle travaille au corps.

Quel était le point de départ de cette création ?

Ruth Childs : Ma relation à la musique. Je ne parle pas ici d’un rapport mental ou chorégraphique, mais plutôt physique, qui se niche dans des élans, des souvenirs et des traces que la musique induit dans mon corps. Les réactions qu’elle peut provoquer chez moi, dialogue à la fois émotif et profond, m’ont fascinée. Pour Fantasia, j’ai utilisé de la musique classique, dans laquelle j’ai été baignée toute mon enfance car mon père est un grand mélomane. Je me suis tournée vers des airs populaires que l’on retrouve par exemple dans le cinéma et les publicités, mais en choisissant des versions spécifiques, de certains orchestres et chefs. J’avais besoin qu’elles stimulent quelque chose de très personnel et, en même temps, qu’elles s’inscrivent dans un inconscient collectif.

« Avec Fantasia, j’ai pensé la musique comme un partenaire de jeu. »

Le titre Fantasia fait tout de suite penser au film de Walt Disney…

R.C. : En anglais, fantasia signifie une collection de musiques familières, ce qui faisait écho à mon processus de création, où je collectais des musiques qui stimulaient mon corps à différents endroits. Et bien sûr, il y a la référence au film de Disney, que j’ai beaucoup vu enfant, dont j’adore l’univers coloré, auquel je fais référence avec mon costume. Si le film semble aujourd’hui un peu kitsch, il représentait à l’époque une forme d’abstraction qui tranchait avec les narrations habituelles. Plusieurs musiques que j’ai choisies font partie de sa bande originale. J’aime ce glissement entre l’expérimental et le populaire, qui a permis de faire écouter la musique classique autrement, à un large public.

Comment pourriez-vous définir votre approche de la musique ?

R.C. : J’ai tout au long de mon travail été ramenée au rapport entre performance et son. Avec Fantasia, j’ai pensé la musique comme un partenaire de jeu plutôt que comme un élément sur lequel j’allais coller la danse. Je souhaitais explorer comment ces médiums peuvent coexister, parfois à travers un rapport totalement aléatoire. Pour la création, le son est la plupart du temps transformé, déformé, par l’artiste sonore Stéphane Vecchione, qui m’a aussi dotée d’une commande vocale qui me permet de diriger la musique, de la souffler, de la malaxer, de la mâcher, comme une matière.

Propos recueillis par Belinda Mathieu.