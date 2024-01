« Le Souper », un étonnant solo à deux voix de Julia Perazzini

L’invité d’honneur de ce souper n’est pas là, mais sa présence résonne dans l’espace et le corps de Julia Perazzini, et touche à l’intime de chacun d’entre nous. Un étonnant solo à deux voix.

Elle n’a pas connu ce bébé parti à l’âge de huit mois, ce frère dont la photo trônait au milieu des portraits de famille. Seule en scène, la performeuse et comédienne Julia Perazzini plonge dans son histoire intime pour mieux réinventer une vie, une famille, oser les regrets et libérer les douleurs. En collaboration avec la chorégraphe Yasmine Hugonnet, elle fait de son propre ventre l’émetteur-récepteur de la parole du frère, usant de ventriloquie pour faire entendre sa voix. Dans les plis d’une immense nappe verte qui recouvre le sol, habillée d’une lumière qui devient une matière mouvante et nuancée, Julia Perazzini donne à sa performance une profondeur et une émotion tout en vibrations.

Nathalie Yokel