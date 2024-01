Festival Everybody 2024

Le festival Everybody revient avec une troisième édition riche, éclectique et pleine de promesses.

« Quelle est la place du corps dans nos sociétés contemporaines ? » Pour sa troisième édition le festival Everybody, initié par le Carreau du Temple, continue de questionner notre perception du corps, de tous les corps, quelles que soient leurs identités, leurs aptitudes à la performance. Pour ce faire il propose cinq jours durant cours de danse et de bien-être, installations, rencontres, et invite sept compagnies comme autant de point de vue affutés sur cette question centrale.

Sept points de vue sur le corps

Marta Izquierdo Muñoz organise avec Dioscures le face à face de deux titans androgynes, Nina Wallon libère dans The World Was on Fire cinq femmes de la prison de leurs costumes, Georges Labbat détourne dans WHIP cet objet de domination qu’est le fouet. Julien Andujar dans Tatiana endosse de multiples identités pour mieux faire revivre sa sœur disparue, et nous bouleverse. Dans FEAST de Kamilé Gudmonaité des interprètes porteurs de handicap célèbrent leur propre vie tandis qu’avec Je badine avec l’amour, transmis pour la première fois à de nouveaux danseurs et danseuses, Sylvain Riéjou part de Dirty Dancing pour sonder les liens entre danse et rencontre sensuelle. Enfin Sati Veyrunes, magnifique, nous fascine en interprétant la variation sur le cri qu’est Bless the sound that saved a witch like me, chorégraphié par Benjamin Kahn.

Delphine Baffour