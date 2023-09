Musiciens parmi les plus singuliers à avoir émergé de la fertile scène du jazz israélien, le saxophoniste Oded Tzur présente sa musique, comme à rebours de la tradition viriliste de l’instrument.

D’une extrême douceur et d’une grande délicatesse, marqué par l’influence de la tradition indienne et par son apprentissage auprès du célèbre flûtiste Hariprasad Chaurasia, Oded Tzur instille dans le contexte d’un pur quartet de jazz (dont Nitai Hershkovits au piano), un rapport à la lenteur, au souffle et à la contemplation, qui donne à sa musique une allure apaisée, raffinée comme un raga, dans laquelle semble se fondre la méditation, les lamentations du blues et les prières de la synagogue. Comme au matin d’un nouveau monde spirituel.

Vincent Bessières