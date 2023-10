Vingt-et-unième édition du festival Jazz’N’Klezmer

Pour sa vingt-et-unième édition, le festival Jazz’N’Klezmer persiste et signe une programmation qui ne se restreint pas à cette historique appellation.

« En s’appuyant sur la diaspora juive, on avait le monde à inviter, avec le désir de faire découvrir des musiques rares, de croiser des esthétiques, des époques, des styles et des cultures. C’est ainsi que l’on a accueilli les sœurs A-WA ou Yemen Blues et leurs mélodies du Yémen, de la musique polonaise, turque, grecque, ou encore la chanteuse israélo-iranienne pour son premier concert à Paris », analyse a posteriori Laurence Haziza, en charge de la programmation. « Et lorsque le pianiste chanteur Idan Raichel invita pour un projet unique le guitariste Vieux Farka Touré, fils de l’immense chanteur malien Ali Farka Touré, nous les avons accueillis pour leur premier concert », reprend celle qui donne le cap artistique. C’est aussi là que se sont produits trois groupes du légendaire « Book of Angels » de John Zorn, « dirigé par lui depuis New York, alors que l’on n’a jamais échangé un mot avec lui », ou que dès la première édition, le tout jeune et encore méconnu Yaron Herman a joué. « Nous avons continué de puiser aux sources de la scène jazz israélienne qui vient de marquer les quinze dernières années de sa créativité foisonnante. »

Un éclectisme esthète

Cette année, la scène jazz israélienne sera encore bien présente, notamment avec deux trompettistes : Avishai Cohen, en clôture du festival, pour son nouvel album Naked Truth ; Itamar Borochov avec son album Arba où il puise du côté de ses racines afghanes. Parmi les coups de cœur de Laurence Haziza, il y a Madeleine et Salomon, « un duo piano voix que nous avions programmé à la sortie de leur premier album », et le tromboniste Daniel Zimmermann, pour un hommage à L’Homme à la tête de chou. « Faire résonner Gainsbourg dans une synagogue en acoustique, un joli détour pour mieux retomber sur ses Repetto ! » Les découvertes klezmer seront aussi présentes, avec l’Israeli Klezmer Orchestra, « traditionnel et vivifiant », et Golem Rock, « emblématique du renouveau made in New York des musiques klezmer ». Sans oublier la présence de Denis Cuniot, avec pour unique invité le percussionniste Julien André. Autant de morceaux choisis d’un festival qui désormais se jouera aussi en région puisque l’Israeli Klezmer Orchestra et Bubbey Mayse seront en tournée à Angers, Nice, Montpellier, Toulouse et Grenoble, alors que le festival proposera à Lyon une programmation originale avec notamment Yamma Ensemble, Klezmhear, Keren Esther. Le début d’une nouvelle ère ? « On l’espère, c’est une façon de grandir. Cela nous oblige à nous réinventer, à aller plus loin en faisant résonner le nom et le programme dans plusieurs villes et gagner ainsi un plus large public. »

Jacques Denis