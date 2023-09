Will Vinson / Gilad Hekselman / Nate Wood : “Trio Grande”

Avec Nate Wood derrière la batterie, la version 2.0 de ce power trio promet de faire des étincelles.

En 2020, la première incarnation de Trio Grande associait le saxophoniste anglais Will Vinson et le guitariste israélien Gilad Hekselman au batteur mexicain Antonio Sanchez. Trois esprits affutés, aimant les exercices d’équilibriste sur le fil d’un groove tendu à sec, experts en mètres complexes et tourneries en tout genre. En 2023, exit Antonio Sanchez, remplacé par rien de moins que Nate Wood, batteur de fou (par ailleurs bassiste de dingue), qui se charge de faire décoller le trio vers des extases polyrythmiques. Attention, virage serré. Sur la seule fois d’un unique single déjà sorti au moment d’écrire ces lignes, on se promet de ne pas rater le passage furieux de ce triumvirat en club.

Vincent Bessières