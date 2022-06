Les joues roses de Capucine Lucas

D’où je viens, qui je suis, où je vais… Telles sont les questions que se posent petits et grands. Capucine Lucas les aborde par la danse…

« Un jour, il y a très longtemps, une maman donna naissance à la maman d’une maman… » À l’aide de matriochkas, ces fascinantes poupées russes qui se démultiplient, et du livre De maman en maman d’Emilie Vast, Capucine Lucas explore la notion de filiation. Dans une scénographie astucieuse, les deux danseuses s’émancipent de leur rôle de poupée comme d’une gestuelle mécanique, pour gagner leur liberté de femmes. D’abord habillées de lourds costumes, réalisés par Marie-Lou Mayeur, costumière de la compagnie Royal de Luxe à Nantes, les deux danseuses se libèrent peu à peu de leurs nombreux vêtements, comme pour ouvrir une nouvelle boîte de poupée ou mettre en lumière leur moi profond. En abordant le thème de la transmission, la chorégraphe questionne la place de la femme dans notre société à travers les générations. Tout en suspensions et en voltes, la chorégraphie est à la fois légère, amusante et aussi endiablée que savent l’être les enfants. Et convient aussi bien aux tout-petits qu’aux grands.

Agnès Izrine