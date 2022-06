La Truite, variations délurées, mise en scène Eric Bouvron avec l’ensemble Accordzéâm

Mis en scène par Eric Bouvron, l’ensemble Accordzéâm réinvente La Truite de Schubert dans plus de 60 variations musicales et humoristiques.

En prenant comme point de départ le thème du deuxième mouvement, à variations, qui a donné son nom au Quintette de Schubert, La Truite d’Accordzéâm, mise en scène par Eric Bouvron, prolonge au-delà des frontières du classique et du concert les ressources d’un des procédés parmi les plus féconds de l’histoire de la musique. Avec une virtuosité et un naturel étourdissants, les cinq musiciens enchaînent les métamorphoses les plus échevelées, voire loufoques, du célèbre motif, dans les styles les plus divers, du jazz au klezmer en passant par la chanson et des allusions disco. Les transitions sont irrésistibles, et témoignent d’une maîtrise absolue de la narration musicale, à laquelle répond celle des péripéties du poisson, avec ce même jaillissement combinatoire dans la verve théâtrale du violoniste Raphaël Maillet, faite de calembours et de paronomases.

Une esthétique joyeuse et libertaire

Mais ce fraiement dans les eaux de La Truite, verbales et musicales, ne se contente pas d’accumuler les gags stimulant les zygomatiques, il rapproche aussi les répertoires avec un instinct des affinités mutuelles qui est l’une des marques de fabrique du groupe Accordzéâm. Avec un effectif iconoclaste, associant accordéon et batterie avec violon, hautbois, guitare et contrebasse, le voyage de La Truite révèle autant les racines que les prolongements populaires de cette icône du Romantisme viennois, qui trouve dans la Symphonie n°9 de Dvorak dite du Nouveau Monde une continuité aussi inattendue que logique, au moment où le poisson se jette dans le flot de l’océan à la quête de son « nouveau monde ». Les arrangements des premières mesures de la symphonie, des bribes pastorales du deuxième mouvement et de l’énergie légendaire du finale, condensent toute l’habileté inspirée d’une écriture restituant dans des couleurs et des rythmes décalés une sève musicale qui ne se laisse pas figer. Cette Truite est une ode joyeuse à la liberté.

Gilles Charlassier