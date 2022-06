Ceci n’est pas une framboise frivole de Peter Hens et Bart Van Caenegem

Le duo La Framboise Frivole propose un patchwork musical et humoristique à la fantaisie débridée, par-delà les clivages entre les genres et les répertoires. Un duo surréaliste et sans limites.

Il ne faut pas se fier aux apparences. Derrière leur tenue compassée de musiciens classiques, le violoncelliste Peter Hens et le pianiste Bart Van Caenegem se jouent des codes et des genres avec une poésie surréaliste digne de leur Belgique natale. Le titre de leur nouveau spectacle Ceci n’est pas une framboise frivole évoque immanquablement Magritte. Dans ce collage aux trouvailles improbables, des lieder de Schubert, « posthumes, écrits après sa mort » voisinent avec l’Internationale, Christophe ou Les demoiselles de Rochefort, et Moussorgski a eu une sœur cachée, Mollessorgsk, le temps de quelques Tableaux pour une exposition. Les répertoires classiques et populaires s’emmêlent dans une réécriture fantaisiste emmenée par l’irrésistible et implacable mécanique du pince-sans-rire, avec une verve qui n’hésite pas à solliciter la complicité du public.

Gilles Charlassier