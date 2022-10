Le prodigieux sitariste nous convie dans son salon de musique. Immanquable.

C’est à l’âge de trois ans qu’il a posé ses doigts sur le sitar et à sept qu’il délivra son premier récital. Quoi de plus normal quand on sait que son père n’est autre que l’illustre Imrat Khan et son oncle Vilayat Khan, l’Himalaya de la tradition hindoustanie. Pour autant, le natif de Calcutta a depuis su se faire un prénom parmi les plus grands de la musique classique indienne. Chacune des sorties du désormais sexagénaire est guettée par les amateurs, tant sa rigoureuse connaissance de toute cette histoire se conjugue à une faculté pour en écrire de nouveaux chapitres, ayant su marier son doigté expert à d’autres musiques – John McLaughlin et Philip Glass, notamment – sans jamais céder aux sirènes de la vacuité.

Jacques Denis