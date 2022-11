Pour les fêtes de fin d’année, le Théâtre du Châtelet reprend la production de 42nd Street mise en scène et chorégraphiée par Stephen Mear.

Créée en 1980 et récompensée par un Tony Award l’année suivante, la comédie musicale 42nd Street adapte le film musical éponyme de Llyod Bacon sur une partition de Harry Warrena et les lyrics d’Al Dublin, avec tous les ingrédients d’un grand succès de Broadway. Inspiré par un roman de Bradford Ropes, le livret de Michael Stewart et Mark Bramble noue habilement les intrigues de cœur, d’argent et d’ambitions dans les coulisses d’un nouveau spectacle du personnage du réalisateur Julian Marsch, dans le New York des années trente, avec pour fil rouge l’ascension d’une nouvelle étoile. Une reprise d’un thème qui a connu une immense fortune dans la culture américaine, sans le grinçant de All about Eve de Mankiewicz : le musical préfère un généreux happy end.

Une comédie musicale avec les moyens de l’opéra

Dernière production du Théâtre du Châtelet donné en 2016 avant sa fermeture pour travaux, le spectacle réglé par Stephen Mear est repris pour les fêtes de fin d’année. Formant un duo complice avec le chef Gareth Valentine, que le Châtelet avait déjà invité pour Singin’ in the rain, le metteur en scène britannique revisite l’ouvrage, en ajoutant des numéros et des chorégraphies nouvelles, pour donner à l’ensemble une ampleur lyrique inédite. Pour en avoir plein les yeux, le public pourra compter sur les décors et costumes de Peter McKintosh et les lumières de Chris Davey, sans oublier une troupe irradiant de paillettes et de bonne humeur contagieuse.

Gilles Charlassier