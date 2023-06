La compagnie Diptyque Théâtre part d’un fait divers pour questionner la nature et les mécanismes de l’aveu. Elle créée un polar théâtral qui aiguise la pensée autant que la curiosité.

Le crime qui est commis avant que commence Aveux est de ceux qui ne laissent pas de traces. Une femme est retrouvée morte, calcinée, sans qu’il n’y ait ni témoin ni arme du crime, sans que personne ait laissé traîner dans les parages son ADN. Pourtant, chose rare dans les affaires judiciaires, quelqu’un vient livrer un aveu spontané : Lénaïk, la belle-fille de la défunte. Mais la compagnie Diptyque, dirigée par l’autrice et comédienne Mona El Yafi et le metteur en scène Ayouba Ali, ne s’arrête pas là en matière de coup de théâtre. Il s’avère en effet que les aveux sont incomplets… Inspirée de l’une des histoires rapportées par la chroniqueuse judiciaire Julie Brafman dans son livre Vertiges de l’aveu, cette pièce interroge cette parole spécifique qu’est l’aveu ainsi que la fascination qu’exercent les récits de meurtres et autres faits divers.

Anaïs Heluin