Le Printemps des Arts de Monte-Carlo 2026 fait dialoguer lutheries anciennes et contemporaines
Printemps des Arts de Monte-Carlo / FestivalPublié le 19 février 2026 - N° 341
Sous le titre Utopies – opus 1, l’édition 2026 du Printemps des Arts de Monte-Carlo fait dialoguer lutheries anciennes et contemporaines dans un programme de plus d’une vingtaine de concerts qui présente pas moins de 12 créations mondiales.
Entre madrigaux de Gesuado et Monteverdi et duo d’accordéons contemporains avec la création de XAMP Variations de Théo Mérigeau, le concert d’ouverture condense le dialogue entre époques sous le signe de la virtuosité, vocale et instrumentale, qui irrigue l’édition 2026 du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Le 13 mars, deux nouvelles pièces de Vincent Carinola et Michel Petrossian rivalisent avec des airs et concertos de Vivaldi dans une battle emmenée par Emiliano Gonzalez Toro et I Gemelli, le lendemain de la première du Concerto pour piano de Marc Monnet, prédécesseur de Bruno Mantovani à la tête du festival monégasque. Le 20, Benjamin de la Fuente et Sighicelli enjambent les clivages entre les répertoires, en mêlant électronique, voix, instruments anciens et modernes, dans Thirteen ways of being a blackbird. Autre commande du festival, Une oreille seule n’est pas un être de Claudine Simon invite à redécouvrir les sonorités du piano avec l’appui de l’informatique musicale le 2 avril. Du 15 au 19, les Miniatures des Ballets de Monte-Carlo incluent quatre créations musicales.
Gilles Charlassier
A propos de l'événementLe Printemps des Arts de Monte-Carlo 2026
du mercredi 11 mars 2026 au dimanche 19 avril 2026
Dans une vingtaine de lieux.
Billetterie : Atrium du Casino de Monte-Carlo, Place du Casino, 98000 Monaco.
Tél. : 00 377 92 00 13 70.