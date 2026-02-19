La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°340
février 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Classique / Opéra - Agenda

Le Printemps des Arts de Monte-Carlo 2026 fait dialoguer lutheries anciennes et contemporaines

Le Printemps des Arts de Monte-Carlo 2026 fait dialoguer lutheries anciennes et contemporaines - Critique sortie Classique / Opéra Monaco
©Légende : La pianiste Claudine Simon Crédit : Sébastien Jourdan
Légende : La pianiste Claudine Simon Crédit : Sébastien Jourdan

Printemps des Arts de Monte-Carlo / Festival

Publié le 19 février 2026 - N° 341

Sous le titre Utopies – opus 1, l’édition 2026 du Printemps des Arts de Monte-Carlo fait dialoguer lutheries anciennes et contemporaines dans un programme de plus d’une vingtaine de concerts qui présente pas moins de 12 créations mondiales.

Entre madrigaux de Gesuado et Monteverdi et duo d’accordéons contemporains avec la création de XAMP Variations de Théo Mérigeau, le concert d’ouverture condense le dialogue entre époques sous le signe de la virtuosité, vocale et instrumentale, qui irrigue l’édition 2026 du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Le 13 mars, deux nouvelles pièces  de Vincent Carinola et Michel Petrossian rivalisent avec des airs et concertos de Vivaldi dans une battle emmenée par Emiliano Gonzalez Toro et I Gemelli, le lendemain de la première du Concerto pour piano de Marc Monnet, prédécesseur de Bruno Mantovani à la tête du festival monégasque. Le 20, Benjamin de la Fuente et Sighicelli  enjambent les clivages entre les répertoires, en mêlant électronique, voix, instruments anciens et modernes, dans Thirteen ways of being a blackbird. Autre commande du festival, Une oreille seule n’est pas un être de Claudine Simon invite à redécouvrir les sonorités du piano avec l’appui de l’informatique musicale le 2 avril. Du 15 au 19, les Miniatures des Ballets de Monte-Carlo incluent quatre créations musicales.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Le Printemps des Arts de Monte-Carlo 2026
du mercredi 11 mars 2026 au dimanche 19 avril 2026


Dans une vingtaine de lieux.

Billetterie : Atrium du Casino de Monte-Carlo, Place du Casino, 98000 Monaco.

Tél. : 00 377 92 00 13 70.

 

Tous les articles Classique / Opéra

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la musique classique

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
49600abonnés
5367abonnés
article suivant

Matthias Goerne et Daniil Trifonov s’attaquent aux trois grands cycles de ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Classique / l'Opéra

S'inscrire