Le Printemps des Arts de Monte-Carlo 2026

Sous le titre Utopies – opus 1, l’édition 2026 du Printemps des Arts de Monte-Carlo fait dialoguer lutheries anciennes et contemporaines dans un programme de plus d’une vingtaine de concerts qui présente pas moins de 12 créations mondiales.

Entre madrigaux de Gesuado et Monteverdi et duo d’accordéons contemporains avec la création de XAMP Variations de Théo Mérigeau, le concert d’ouverture condense le dialogue entre époques sous le signe de la virtuosité, vocale et instrumentale, qui irrigue l’édition 2026 du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Le 13 mars, deux nouvelles pièces de Vincent Carinola et Michel Petrossian rivalisent avec des airs et concertos de Vivaldi dans une battle emmenée par Emiliano Gonzalez Toro et I Gemelli, le lendemain de la première du Concerto pour piano de Marc Monnet, prédécesseur de Bruno Mantovani à la tête du festival monégasque. Le 20, Benjamin de la Fuente et Sighicelli enjambent les clivages entre les répertoires, en mêlant électronique, voix, instruments anciens et modernes, dans Thirteen ways of being a blackbird. Autre commande du festival, Une oreille seule n’est pas un être de Claudine Simon invite à redécouvrir les sonorités du piano avec l’appui de l’informatique musicale le 2 avril. Du 15 au 19, les Miniatures des Ballets de Monte-Carlo incluent quatre créations musicales.

Gilles Charlassier