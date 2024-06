« Connection » de la Cie Evolu’mento

À la tête de la toute jeune Cie Evolu’mento, Luca Ricci et Marie Soulabaille présentent leur première pièce, intitulée Connection.

On le sait, en nous mettant tous à l’arrêt de manière forcée, la pandémie de COVID 19 a poussé nombre d’entre nous à l’introspection, à certaines remises en question. C’est pendant cette période qu’est née Connection, première pièce de la jeune compagnie qu’ont fondée Luca Ricci et Marie Soulabaille à la fin de l’année 2022. Traçant en duo leur recherche sur le mouvement entre fluidité et célérité, ils s’y demandent quelle énergie aller puiser en chacun de nous pour sortir des rôles que nous nous assignons nous-mêmes ou que la société tente de nous imposer. « Quel est notre feu intérieur, celui qui nous permet de réaliser l’irréalisable ? »

Delphine Baffour