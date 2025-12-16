« GOOD JOB », deux solos de Naoko Tozawa et Taichi Kotsuji

Tous deux installés en France, les Japonais Naoko Tozawa et Taichi Kotsuji nous invitent à découvrir deux solos de leur composition avant de marier leurs arts, la danse et le jonglage, dans le duo GOOD JOB.

Naoko Tozawa fut une jeune gymnaste rythmique avant de se consacrer au breakdance, discipline qui la verra remporter plusieurs compétitions internationales comme « Battle Of The Year / We B* Girlz » ou « Juste Debout Experimental ». Installée en France depuis 2017, sa pratique s’oriente aujourd’hui vers la danse contemporaine. Taichi Kotsuji à quant à lui commencé le jonglage dès l’âge de 12 ans avant de se former aux danses classique et contemporaine. Installé en France la même année que sa compatriote, il y a parfait sa formation de circassien avant de rejoindre le Collectif Petit Travers, tout en créant ses propres opus. De leur rencontre est née GOOD JOB, une pièce sur le thème de l’identité et de l’altérité.

Deux solos et un duo

Expérimentant avec le même plaisir et la même soif curieuse que de jeunes enfants, les deux acolytes se penchent sur les différents rôles que nous sommes amenés à jouer, choisis ou non, sur ce que nous devenons lorsque nous nous confrontons à l’autre. Dans ce dialogue de corps et d’objets entre une danseuse et un jongleur naissent des situations singulières : « Un oiseau qui se jette dans la mer et un poisson qui se jette dans l’air. On assistera à ce qui se va passer quand les deux se croisent à la surface de l’eau ». Et pour que nous connaissions mieux ces deux artistes, chacun nous présentera un solo en amont de leur duo. Naoko Tozawa mêlera contorsion et breakdance dans Kinetic Art, Taichi Kotsuji nous offrira avec Speech son monologue jonglé du jour, intime et spontané.

Delphine Baffour