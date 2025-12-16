La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
Danse - Agenda

« Bani Volta » de Bienvenue Bazié

Chaillot Théâtre national de la danse / Chor. Bienvenue Bazié

Publié le 17 décembre 2025 - N° 339

La compagnie Auguste-Bienvenue ravive le souvenir de la guerre anticoloniale du Bani-Volta.

Entre 1915 et 1916 a eu lieu au Bani-Volta, en Afrique de l’Ouest, une importante guerre anticoloniale aujourd’hui largement oubliée aussi bien au Burkina Faso qu’en France. Continuant d’explorer des récits engagés, Bienvenue Bazié s’est emparé de ces évènements en collectant études, récits, archives, chants et images. Ils l’ont inspiré comme ils ont inspiré ses dix interprètes. C’est ainsi qu’est né le spectacle Bani Volta qui, mêlant danse et cirque, ravive le souvenir de la résistance aux violences coloniales, insiste sur l’importance du rôle des femmes dans cette révolte, et démontre la pertinence de cette mémoire dans le contexte politique actuel du Burkina Faso.

 

Delphine Baffour

A propos de l'événement

Bani Volta
du jeudi 15 janvier 2026 au samedi 17 janvier 2026
Chaillot Théâtre national de la Danse / CND
1 place du Trocadéro, 75116 Paris

Les 15 et 16 janvier à 19h30, le 17 à 17h. Tél. 01 53 65 30 00. Durée : 1h.

