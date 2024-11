Le pianiste jamaïcain Monty Alexander en trio

À plus de quatre-vingts ans, le pianiste jamaïcain Monty Alexander continue de s’illustrer sur scène, portant un message de paix.

Après une longue tournée d’été, revoilà Monty Alexander à Paris avec dans ses bagages son récent disque autour du D-Day, ce 6 juin 1944 qui est aussi sa date de naissance. Soit le prétexte tout trouvé pour un recueil où il parcourt certains standards composés lors de la Seconde Guerre mondiale tout en ajoutant quelques écrits de sa plume. Le tout en trio, avec le contrebassiste Luke Sellick et le batteur Jason Brown, une formule où cet admirateur de Nat Cole et Oscar Peterson excelle. À la clef, un récital qui alterne les tempos et varie les plaisirs, avec entre les lignes un message on ne peut plus clair pour ce mélodiste hors pair quant aux mauvaises tournures que prend la communauté des humains, de moins en moins soudés alors même que la planète s’embrase. « Je vois les choses dégénérer de manière dangereuse donc je ne suis pas très optimiste. Comme la plupart des gens, tout ce que je peux faire, c’est espérer le meilleur et continuer à faire une musique qui tente d’unifier. » À bon entendeur viendra le salut.

Jacques Denis