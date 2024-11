Bojan Z au présent, futur et passé

Ancient to the future. La question de la conjugaison de tous les temps n’est pas nouvelle dans le jazz. Il n’en demeure pas moins qu’elle fait toujours sens. La preuve par ces trois soirées autour de Bojan Z.

Timeline, c’est une trilogie pensée par Juliette Poitrenaud, soit trois soirs pour évoquer trois temporalités de la carrière d’un artiste. Passé recomposé le 11 décembre avec les trois compères de son premier quartet (Julien Lourau, François Melville et Marc Buronfosse), présent du subjectif en solo intitulé « As is » le 9, futur antérieur le 10 avec Meteq, formule inédite avec Rémi Vignolo et Pierre-François Dufour. Somme toute de quoi envisager la variété des possibles qui est la marque de fabrique du natif de Belgrade, formé dès ses cinq ans à l’étude du classique, Ravel, Debussy et compagnie, avant de se brancher sur le swing tellurique des Balkans, et de s’émanciper au contact des musiques plus à l’Ouest, tendance pop et rock, en versions latines aussi. C’est tout cela, et sans nul doute bien plus, qu’a depuis longtemps dans les doigts Bojan Z, un sens du placement et une science du détournement, qui en ont fait un des maîtres à décliner le jazz sur tous les tempos.

