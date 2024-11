Pour cette soirée, le festival Africolor compose un double plateau des mieux bigarrés : le trio La Litanie des Cimes s’allie à Mah Damba puis à Mamani Keita et Arat Kilo.

Sur le papier, l’idée a tout pour faire dresser l’oreille. On ne sait pas ce qu’il en sera en musique, mais on demande à écouter cette rencontre du troisième type entre la Litanie des Cîmes, trio créé voici cinq ans par le violoniste Clément Janinet avec Élodie Pasquier aux clarinettes et de Bruno Ducret au violoncelle, qui évolue sur un chemin de crête entre folk ésotérique et jazz sans étiquette, et la Malienne Mah Damba, vénérable voix qui fait référence depuis des lustres chez les chantres de la grande tradition griottique. C’est dans le même sillon que se situe le second concert, cette fois avec Mamani Keita et Arat Kilo, un combo qui carbure à l’éthio-jazz, avec cerise sur le cake, Mike Ladd, et ses mots dits à vous coller le blues.

Jacques Denis