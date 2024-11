Emmet Cohen, star des réseaux en club pour 3 soirs

Le club parisien accueille pour trois soirs le musicien Emmet Cohen qui s’est fait un nom en invitant le Gotha du jazz à jouer depuis son salon.

Phénomène des réseaux sociaux, Emmet Cohen, 34 ans, fait partie de cette génération des jazzmen 2.0 qui ont construit leur audience en ligne, en l’occurrence en faisant de son salon l’un des clubs de jazz virtuels les plus fréquentés au monde (certaines de ses vidéos cumulent plusieurs millions de visionnages). À l’occasion de la sortie de son nouvel album, le voici toutefois pour trois soirs en chair et en os dans un authentique club parisien, le Duc des Lombards, accompagné par deux solides musiciens avec lesquels il est apparu régulièrement sur YouTube, le contrebassiste Philip Norris et le batteur Kyle Poole. Attaché au swing, amoureux du jazz dans la grande tradition, Cohen se veut avant tout un « Vibe Provider » (« un fournisseur de bonne vibration », dixit le titre de son disque), qui a repris aux maîtres du passé leur esprit et leurs bonnes ficelles. On aurait tort de se priver de ce moment « feel good ».

Vincent Bessières