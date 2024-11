C’est au cœur du Sahara occidental que la chanteuse Oum puise l’inspiration pour composer une bande-son encrée dans le vingt-et-unième siècle.

Un peu plus de dix ans après Soul Of Morocco, l’album qui la révéla au-delà de son territoire natal, celle qui eut pour modèles tout autant les divas de la soul et du jazz que les grandes dames du monde oriental poursuit dans cette troisième voie. À savoir à l’intersection de la tradition du Sud marocain et des inspirations afro-diasporiques, conjuguant dans son chant ses multiples influences pour faire jaillir sa propre thématique, celle d’une femme connectée au monde entier. Elle y chante le vivre ensemble et l’altérité au-delà des histoires d’identités, la sororité et la spiritualité de mère nature, sans céder aux sirènes des clichés d’usage en la matière.

Jacques Denis