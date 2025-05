Le combo canadien BadBadNotGood sculpte un puissant groove

Les amateurs de bon vieux groove devraient se retrouver autour de ce combo canadien, BadBadNotGood.

C’est en qualité de « backing band » de Tyler The Creator ou Ghostface Killah, deux parmi tant d’une galaxie hip-hop dans laquelle ils gravitent, que les Canadiens de BadBadNotGood ont peu à peu commencé à se faire entendre, sculptant un puissant groove. Composant un répertoire entre morceaux choisis parmi leurs mentors et originaux finement écrits, le band de Toronto s’est ainsi, au fil des disques, imposé pour son propre son, où le jazz a plus que le droit de cité. Il s’agit plutôt d’un ciment d’une identité composite, pour ceux qui furent qualifiés de « trio de jazz sur le papier, mais au bout du compte, des beatmakers révolutionnaires du hip-hop et de la musique électronique ». On ne sera donc guère surpris de les retrouver cette fois à Days Off, un festival plutôt orienté pop rock, confirmant leur statut de musiciens hors limites. Pour vous en convaincre, écoutez donc leur dernier disque, Mid Spiral, qui fleure bon le parfum des productions seventies, quand tout (et même son contraire) était possible.

Jacques Denis