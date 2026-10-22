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Danse - Agenda

« Los Inescalables Alpes, buscando a Currito » : La Chachi réinvente le flamenco au Théâtre du Rond-Point

« Los Inescalables Alpes, buscando a Currito » : La Chachi réinvente le flamenco au Théâtre du Rond-Point - Critique sortie Danse Paris Théâtre du Rond-Point
©Crédit : Tandem Los Inescalables Alpes, buscando a Currito de La Chachi.
Crédit : Tandem Los Inescalables Alpes, buscando a Currito de La Chachi.

Théâtre du Rond-Point / Théâtre des Quartiers d'Ivry / Chor. La Chachi

Publié le 22 octobre 2026 - N° 348

Avec Los Inescalables Alpes, buscando a Currito (« Les Alpes que nous ne pouvons pas escalader, en cherchant Currito »), La Chachi met en scène une mission impossible.

D’abord figée dans un silence chargé d’attente, elle semble sonder l’inaccessible avant de se lancer. Puis le corps s’anime. Elle s’active, se stimule, se pousse en avant, lutte contre sa propre inertie, frappant le plateau de ses talons comme pour arracher au sol l’énergie nécessaire à sa progression. Autour d’elle, le chant de Lola Dolores, la guitare de Francisco Martín et les percussions d’Isaac García installent une boucle musicale dont l’emprise ne cesse de grandir. La répétition du Salve Rociero ouvre alors la pièce sur la romería d’El Rocío, ce pèlerinage qui jette des fidèles sur la route pendant plusieurs jours de marche. La recherche de Currito prend dès lors les contours d’une ascension insensée, mais dont la poursuite donne sens au voyage. Figure volontiers provocatrice du flamenco contemporain, La Chachi conjugue irrévérence et dévotion. Sans renoncer à l’héritage andalou, elle le déplace vers un territoire plus ambigu, où l’humour côtoie la ferveur et où l’exploit réside moins dans la démonstration que dans la capacité à transformer l’obstination en élan chorégraphique.

Agnès Izrine

A propos de l'événement

Los Inescalables Alpes, buscando a Currito
du mardi 3 novembre 2026 au samedi 14 novembre 2026
Théâtre du Rond-Point
2 bis avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris

à 19h30, sauf les samedis à 18h30, le dimanche à 15h30, relâche le 6. Tél. : 01 44 95 98 21.

Théâtre des Quartiers d'Ivry, La Manufacture des Oeillets – 1, place Pierre Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine. Le 27 novembre à 20h, le 28 à 18h, le 29 à 16h. Tél : 01 43 90 11 11. Durée 1h. Dans le cadre du Festival d’Automne.

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