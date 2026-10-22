Avec Los Inescalables Alpes, buscando a Currito (« Les Alpes que nous ne pouvons pas escalader, en cherchant Currito »), La Chachi met en scène une mission impossible.

D’abord figée dans un silence chargé d’attente, elle semble sonder l’inaccessible avant de se lancer. Puis le corps s’anime. Elle s’active, se stimule, se pousse en avant, lutte contre sa propre inertie, frappant le plateau de ses talons comme pour arracher au sol l’énergie nécessaire à sa progression. Autour d’elle, le chant de Lola Dolores, la guitare de Francisco Martín et les percussions d’Isaac García installent une boucle musicale dont l’emprise ne cesse de grandir. La répétition du Salve Rociero ouvre alors la pièce sur la romería d’El Rocío, ce pèlerinage qui jette des fidèles sur la route pendant plusieurs jours de marche. La recherche de Currito prend dès lors les contours d’une ascension insensée, mais dont la poursuite donne sens au voyage. Figure volontiers provocatrice du flamenco contemporain, La Chachi conjugue irrévérence et dévotion. Sans renoncer à l’héritage andalou, elle le déplace vers un territoire plus ambigu, où l’humour côtoie la ferveur et où l’exploit réside moins dans la démonstration que dans la capacité à transformer l’obstination en élan chorégraphique.

Agnès Izrine