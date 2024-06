Le Moby Dick

Créée pour le précédent festival, déjà à l’affiche du Théâtre des Gémeaux, la pièce a été si bien reçue par le public et la critique qu’elle s’invite de nouveau dans le off cette année. Polar social, librement inspiré du roman d’Herman Melville, elle transpose l’histoire originale dans le monde des dockers.

À peine embauché chez les Dockers du Havre, ayant juste eu le temps de faire connaissance avec ses nouveaux camarades, membre de cette autre famille à laquelle il appartient désormais et qu’il apprend à connaître, Ishmael va assister et participer à la plus grande grève connue sur le port. Teintée d’humour, de tendresse, et d’ironie, jouant de l’ambiguïté des genres entre comédie et théâtre social, la pièce résolument politique est un hymne à la puissance de la cohésion humaine. Le travail de Lina Lamara sur le plan scénique trouve ses sources d’inspiration dans les œuvres de Peter Cattaneo – dont The full Monty –, Peter Elliot, Stephen Daldry ou encore Ken Loach.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens