Morgane Aimerie Robin et Stéphane Robles, les marionnettes d’Yseult Welschinger et Eric Domenicone et Le Cirque des Mirages interprètent la belle et poignante histoire de Louis et Clara.

En France, au début des années 1960, Louis grandit dans un orphelinat. Comme on n’adopte pas un binoclard replet, Louis reste avec les jésuites jusqu’à sa majorité. Personne ne l’aime sauf Clara, la dompteuse d’éléphants du cirque Marcos, où le garçonnet passe les seuls moments joyeux de sa vie. Au gré des retours du cirque dans la ville, Clara devient la confidente, l’amie et l’amante de Louis, jusqu’à quitter la balle pour épouser le gentil rondouillard. Mais Clara tombe malade… « Pas de superflu dans cette histoire dont la simplicité rend un bel hommage à la complexité des sentiments », dit Thomas Ress, qui l’adapte en confiant sa coloration sonore à Fred Parker (création musicale) et Yanowski (chant). Morgane Aimerie Robin et Stéphane Roblès portent à deux voix et quatre mains cette émouvante aventure, en compagnie des adorables marionnettes d’Yseult Welschinger et Eric Domenicone.

Catherine Robert