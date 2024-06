Revisité par Jana Rémond, dramaturge, et interprété par un trio de jeunes musiciennes (Les Sœurs Grimm), le célèbre conte est l’occasion d’aborder le répertoire baroque en famille.

Boucle d’or, jeune prince à la longue chevelure, aime chanter. Son père ayant décidé de supprimer la musique du royaume, il trouve refuge dans la forêt et y découvre une maison habitée par des ours. Le texte de Jana Rémond, en s’écartant subtilement du conte originel, invite à s’interroger sur les stéréotypes – de genre notamment. Le spectacle, porté par la soprano Anaïs Merlin et ses partenaires Anaïs Jaudon (traverso) et Cécile Turby (clavecin) est aussi une invitation à découvrir, en famille à partir de 4 ans, les airs et musiques de danse de Rameau, Couperin, Haendel, Purcell ou Boismortier.

Jean-Guillaume Lebrun