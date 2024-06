Sous la direction de Nicolas Briançon, seule en scène, Lisa Martino incarne la sensuelle et lucide domestique imaginée en 1900 par Octave Mirbeau dans son amoral journal d’une femme de chambre.

Anarchiste libertaire, athée, dreyfusard, Mirbeau fut un auteur inclassable, en même temps qu’un critique d’art découvreur de talents. Sans concession sur la violence des processus de domination sociale, il ne place pour autant pas le bien du côté des opprimés. À la fin du XIXème siècle, il publie ainsi sous forme feuilletonnée, puis en un seul volume, Le journal d’une femme de chambre. Un roman narré par Célestine, une domestique qui y raconte l’intérieur, les coulisses, l’intimité cachée des maisons où elle a exercée avant de se rallier à un jardinier-cocher peu recommandable et de se mettre à diriger à son tour son petit personnel.

Le vernis des convenances

Porté au cinéma notamment par Jean Renoir ou Luis Buñuel, très souvent adapté au théâtre, Le journal d’une femme de chambre est ici mis en scène par Nicolas Briançon qui voit dans ce texte « un brûlot sensuel », où « maîtres et domestiques se renvoient leur perversion et leur laideur dans une structure vertigineuse ». Lisa Martino incarne cette femme de chambre qui s’adonne volontiers aux plaisirs charnels et, ainsi, sait d’autant mieux combien le vernis des convenances ne leur résiste jamais longtemps. Regard lucide, cynique même sur la société des nantis, ses violences et ses hypocrisies, elle entretient par ailleurs une attirance presque inexplicable pour le sadique Joseph qu’elle fantasme en meurtrier. Un roman noir donc, mais une écriture salvatrice. « De l’écriture de nos tares naît un amusement contagieux » postule le metteur en scène. Une promesse alléchante.

Eric Demey