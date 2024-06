« Blanche, l’odyssée d’une vie » de Mélanie Viñolo

Fondée en 2005 par un groupe d’artistes franco-chiliens, implantée au Pays Basque, la Compagnie Hecho en Casa crée principalement à destination de l’enfance, de la jeunesse et des familles. Elle présente Blanche, l’odyssée d’une vie, un spectacle pour tous publics à partir de 9 ans qui nous plonge dans l’existence « banale mais mouvementée » d’une vieille femme ayant traversé le XXème siècle.

Elle s’appelle Blanche. Elle est née un 24 décembre, en 1922. Elle vient jusqu’à nous pour cuisiner une soupe de saison. Et aussi pour nous raconter l’histoire de son existence. « Blanche n’a pas d’enfant, expliquent les membres de la compagnie Hecho en Casa, elle est dans l’urgence et la nécessité de partager ses derniers souvenirs, dans le besoin de transmettre sa recette de vie. » Au sein d’une scénographie qui s’organise autour d’une grande table en bois, d’une armoire, de chaises et de tabourets, cette femme vivant seule dans une maison de retraite « convoque ses fantômes, toutes les personnes qui habitent encore sa mémoire, qui ont marqué sa vie ». Il y a Sadia, sa tante arrivée des montagnes de Kabylie. Louise, sa mère, qui a tenu la ferme familiale à bout de bras. Mireille, son amie d’enfance. Gabriel, son grand frère. Gaston, son premier amour. Constant, son mari pour toujours… Entourée de figures fantomatiques, Blanche effectue un « va-et-vient entre réminiscences et réalité », une traversée de l’autre côté du miroir.

Des êtres poétiques

« La farine recouvre la peau et les cheveux de ces revenants entièrement vêtus de blanc, ajoute les artistes de la compagnie installée à Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ces êtres poétiques, vieillis, craquelés, sont auréolés d’un nuage d’albâtre à chacun de leur geste. L’esthétique de ces personnages rappelle May B de la chorégraphe Maguy Marin dont nous nous sommes inspirés pour créer le décalage et la poésie nécessaires à la pièce. » Librement adaptée de l’épopée familiale de l’autrice et comédienne Mélanie Viñolo (qui interprète le spectacle aux côtés de Camille Duchesne, Diane Lefébure et Arthur Pérot), Blanche, l’odyssée d’une vie est le troisième volet d’un cycle intitulé En un baiser, tu sauras tout ce que je n’ai pas dit. Après Parfois j’aimerais avoir une famille comme celle de la petite maison dans la prairie et B.A.K., créés en 2021, cette nouvelle proposition mise en scène par Hervé Estebeteguy questionne le rapport à la parole, la façon dont elle se libère ou, au contraire, la manière dont les secrets s’imposent. Elle explore également les sujets de la mémoire, de la vieillesse, de l’amour, de la transmission…

Manuel Piolat Soleymat