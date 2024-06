« RUUPTUUR » de Mercedes Dassy

Après le succès de ses premiers solos, la révélation belge Mercedes Dassy s’entoure de trois autres danseuses pour RUUPTUUR.

Mercedes Dassy tresse sa danse de combat entre intime et politique. Pour RUUPTUUR, elle s’entoure de trois danseuses venues des danses urbaine, contemporaine ou de la performance dont les fortes personnalités s’exposent et explosent à ses côtés. Harnachées de prothèses futuristes qui les transforment en amazones ou en centaures, les quatre jeunes femmes inventent un rituel d’« empuissancement » anarchique qui défie les normes et célèbre la sororité. Ensemble, elles explorent furieusement « les multiples strates de la rupture, qu’elle soit sociale, intime ou politique ».

Delphine Baffour