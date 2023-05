Les nouveaux arrivants en France perdent souvent leur langue originelle d’une génération à l’autre. J’ai perdu ma langue ! se penche sur ce phénomène.

Saint-Denis est, on le sait, un territoire où une part importante de la population est d’origine immigrée. Julie Deliquet a demandé aux artistes du Birgit Ensemble, Julie Bertin et Jade Herbulot, et à Leïla Anis, qui a elle-même grandi à Djibouti, de mener un projet avec des dionysiens autour de la question du devenir des langues maternelles. Que devient la langue originelle lorsqu’on émigre ? Se perd-elle ? Faut-il la conserver ? Quelles sont les conséquences de ces choix ? Autant de questions qui nourrissent un spectacle conçu comme une enquête théâtrale aux allures de polar. Avec cinq familles de Saint-Denis, mêlant théâtre et vidéo, expériences satiriques et hypothèses fantasques, ce spectacle intergénérationnel sur la transmission et les enjeux de l’acculturation est mené par les premiers concernés.

Eric Demey