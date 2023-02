Du 17 au 31 mars 2023, le Festival Vagamondes proposé par La Filature à Mulhouse invite à nouveau à se défaire des frontières, et interroge pour cette onzième édition la question du genre. Un voyage hybride, pluriel, ouvert à toutes et tous, qui renouvelle la perception.

Comme son joli nom l’indique, le Festival Vagamondes invite au voyage curieux, à la rencontre féconde sans barrières ni frontières, à la découverte qui déplace et trouble. Cette onzième édition aborde la question du genre pour en souligner les identités plurielles, mutantes, pour « défaire les binarités », selon les mots du photographe, cinéaste et plasticien SMITH, artiste complice de La Filature, qui dans ses expressions transdisciplinaires développe une poétique de la métamorphose.

Le duo Superpartners, qu’il forme avec la performeuse Nadège Piton, imprime sa marque sur cette édition bouillonnante. Tous deux présentent notamment une exposition Trans(e)galactique qui relie différents mondes. Benoît André, directeur de La Filature, élargit les perspectives : « ce qu’interroge aujourd’hui le genre, c’est, plus largement, toutes les frontières : masculin/féminin, mais également visible/invisible, humain/non-humain, terre/cosmos, réel/fiction… »

Un voyage transgalactique

Reliant intime et politique, la thématique questionne à travers l’art nos rapports au monde, et à l’autre. Au programme, des créations diverses : Elli Papakonstantinou revisite Euripide (The Bacchae), Olivier Letellier embarque les plus jeunes dans un périple aventureux (KiLLT – La Mare à Sorcières, KiLLT demandant Ki Lira Le Texte ), Caty Olive (créatrice lumière) et Nosfell (chanteur) inventent une performance (Embuscade). En ouverture le 17 mars, un concert festif de Jeanne Added avec les DJs du Vatican Soundsystem, suivi le lendemain du mystérieux Cabaret Le Secret (cosmos) conçu par Monsieur K. (alias Jérôme Marin) avec la complicité de SMITH et Marie NDiaye. À (re)découvrir aussi les célèbres et sublimes Après-midi d’un Foehn et Vortex de Phia Ménard, Libre Arbitre de Léa Girardet et Julie Bertin, inspirées par le parcours d’une championne sportive, ou encore l’audacieux Natural Drama de Sorour Darabi, artiste encore méconnu originaire d’Iran, Les Furtifs de la compagnie Roland furieux, Le Firmament de Chloé Dabert, Hen de Johanny Bert ou Roméo et Juliette Suite de Benjamin Millepied.

Agnès Santi