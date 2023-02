Danse macabre, de Vlad Troitskyi

Vlad Troistkyi, Tetiana Troistka et les Dakh Daughters sont arrivés en France en mars 2022, accueillis par le Préau CDN de Normandie-Vire, pour fuir la guerre en Ukraine. Le spectacle qu’ils ont créé en Normandie a été accueilli dans de nombreux théâtres. Il est en mars à la Cartoucherie.

Au début du mois de mars 2022, alors que la Russie avait lancé l’invasion militaire de leur pays le 24 février, les Dakh Daughters et Vlad Troitskyi ont fui l’Ukraine et se sont réfugiés en France, au CDN de Vire, dirigé par Lucie Berelowitsch, qui travaille avec eux depuis 2015, d’Antigone aux Géants de la montagne. Le CDN, accompagné par le minis­tère de la Culture et plusieurs théâtres partenaires du projet, a lancé sans attendre le projet Danse macabre, mettant à disposition son plateau, ses logements, son soutien logistique et administratif, des moyens en production tout en bénéficiant d’une forte mobilisation de Vire et de ses habitants.

Dire la guerre et la violence sans nom

La nécessité de répondre à la guerre par l’art s’est imposée d’emblée. « Danse macabre nous entraine dans une traversée frontale, intime et mythique de ce qui fait rage à quelques milliers de kilomètres de chez nous. Une plongée vertigineuse dans la guerre et ses ravages qui pousse à la mobilisation, à l’union, à la défense ar­dente de la paix. Un spectacle qui fait de la scène ce qu’elle est, un espace précieux et unique pour se recueillir, pour partager, pour dénoncer et peut-être même pour guérir. » Avec les Dakh Daughters (Natacha Charpe, Natalia Halanevych, Ruslana Khazipova, Solomia Melnyk, et Anna Nikitina) et Tetiana Troitska, actrice de la troupe du Dakh Theatre, fondé par Vlad Troitskyi, le théâtre fait front et résiste, guidé par les mots du Livre de Job, tissé de chansons et de musiques, de témoignages et de récits de la guerre.

