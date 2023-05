11e édition de « La Grange aux Pianos », véritable lieu de vie autour de la musique

Pour cette 11e édition, La Grange aux pianos renforce l’articulation de sa programmation autour d’une thématique, cette année le Romantisme, avec une ouverture à des correspondances transdisciplinaires, et se fait véritable lieu de vie autour de la musique.

En choisissant d’explorer les diverses facettes du Romantisme, l’édition 2023 de La Grange aux pianos développe « une certaine dimension rousseauiste d’un festival au cœur de la solitude campagnarde ». Si le récital d’ouverture de Céline Huvé conçu comme un tour du monde en vingt morceaux invite à un dépaysement par la musique, c’est d’abord un voyage entre les arts qui est proposé cette année, dans une approche héritée d’une poétique baudelairienne. Le 4 août, Jean-Marc Luisada, grand cinéphile, met en correspondance des pages musicales avec des extraits de films pour révéler les significations multiples des partitions, en particulier les émotions nouvelles que l’image peut faire émerger des notes. Pour la première fois, le festival, qui a invité pendant trois ans Opera Fuoco, présente un spectacle de théâtre, Fracasse, une adaptation du roman de Gautier, les 12 et 14 août par Daniel Mesguich, lequel est récitant aux côtés de Cyril Huvé le 13 dans L’Arlésienne et des mélodrames romantiques.

Un lieu de vie culturelle à la campagne

Après un portrait de Michaël Levinas, compositeur et pianiste (le 9), le 60e anniversaire de la mort de Poulenc est célébré avec le concert de l’Académie dirigée par François Le Roux (le 20), consacrée à la mélodie française – genre dans lequel Poulenc exprima la quintessence de son inspiration – et fidèle à la Grange aux pianos depuis les débuts. Outre le programme de Hanna Shibayeva (le 18), allant de Bach à Rachmaninov, autre compositeur commémoré en 2023, et celui d’Antoine Laporte autour de Pierné (le 23), le week-end de clôture avec David Grimal constitue le dernier temps fort de cette édition, avec “Le violon du XXe siècle“ (le 25), accompagné au piano par Itamar Golan, et un finale de sonates romantiques aux côtés de Cyril Huvé (le 27). « Au-delà du festival, La Grange aux Pianos devient un véritable creuset de vie musicale à la campagne, avec un atelier de pratique artistique autour du Romantisme et un collectif d’artistes, Hernani, consacré à un répertoire dans lequel il reste encore à redécouvrir. »

Gilles Charlassier