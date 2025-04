Créé et présenté à La Scala-Provence dans le cadre du Festival d’Avignon Off l’an passé, le seul en scène porté par la comédienne Marie Torreton donne à entendre un florilège de textes signés par Charlotte Delbo, rescapée des camps de concentration nazis. À la puissance percutante du verbe répond la touchante élégance de l’interprétation.

Des morceaux choisis des deux premiers livres de la trilogie de Charlotte Delbo mêlant poèmes et récit, Auschwitz et après : aucun de nous ne reviendra et Une connaissance inutile, forment le contenu de cette Prière aux vivants. L’autrice y retrace son expérience des camps, de son arrivée à Birkenau dans un wagon à bestiaux en compagnie de cent vingt-neuf autres femmes majoritairement engagées comme elle dans la Résistance et dont quarante-neuf seront seules à rentrer, à son transfert à Ravensbrück jusqu’à sa libération. Elle attendra vingt-cinq ans avant de publier le premier volume de la trilogie pourtant écrit seulement quelques mois après son retour. « Ce que je voulais atteindre » confiait-t-elle, « c’est à une information plus haute, inactuelle, c’est-à-dire plus durable, celle qui ferait sentir la vérité de la tragédie en restituant l’émotion et l’horreur ». Elle ajoutait : « si vous voulez rendre compte de la souffrance, vous ne pouvez pas seulement décrire, il faut donner à voir, donner à sentir ». Ne peut-on reconnaître dans cette aspiration poétique, portée par celle qui fut la secrétaire de Louis Jouvet, la vocation même du théâtre ? Marie Torreton, qui signe cette adaptation pour la scène, a bien compris tout le potentiel dramaturgique de ces écrits.

Une sobriété radicale

Pour resserrer le propos, elle choisit judicieusement deux fils rouges : la sororité, « cette manière dont ces femmes ont fait corps, cette entraide, et leurs capacités de résilience » et le rôle extraordinaire joué par l’Art, « considéré parfois comme superflu, comme un divertissement et qui a pu, dans ces conditions si particulières, permettre à ces prisonnières de survivre ». Son interprétation est, de bout en bout, animée par cette grande délicatesse que signale, en creux, l’un des aphorismes retenus : « le miracle des comédiens sans vanité ». La comédienne cultive cette humilité ; elle ne recherche pas l’identification héroïque. Elle ne prétend pas être Charlotte Delbo. Elle est celle qui passe le flambeau, sans artifices, dans une grande économie de gestes, pour donner à voir et à sentir jusqu’à s’effacer. Sur ce chemin de crête, entre vécu douloureux et rejet radical de toute emphase pathétique, elle est soutenue par la mise en scène aussi sobre qu’efficace de Vincent Garanger. Debout à hauteur de servante, lampe montée sur un haut-pied, veilleuse sentinelle du théâtre à la valeur symbolique, pièce phare posée sur un plateau nu, elle fait d’abord face au public dans cette enceinte intimiste qu’est la salle Piccola au sein du théâtre. Une position centrale qu’elle quittera bientôt pour être placée de façon privilégiée tantôt dos au mur tantôt au sein même du public, témoin parmi d’autres. Et, ce faisant, de quoi sommes-nous témoins ? D’Auschwitz personne ne revient…

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens