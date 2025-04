Pour la quatrième année consécutive, le Centre dramatique national de Saint-Denis met le pied à l’étrier à la jeunesse à travers son point fort de programmation Premiers Printemps. Parmi les deux créations présentées cette saison, une mise en scène du Conte d’hiver signée Agathe Mazouin et Guillaume Morel.

C’était l’un des engagements du projet de Julie Deliquet lorsqu’elle a postulé à la direction du Théâtre Gérard-Philipe : accorder une place importante à l’émergence. Ainsi est né, une fois la metteuse en scène nommée à la tête du centre dramatique national dionysien, en mars 2020, un programme annuel de coproduction de deux spectacles intitulé Premiers Printemps. C’est la mise en scène du Conte d’hiver signée Agathe Mazouin et Guillaume Morel, artistes tout juste sortis du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD), qui a été choisie pour participer à l’édition 2025 du dispositif (conjointement à Pratique de la ceinture, Ô ventre de Vanessa Amaral).

Entre conscience et déraison

La tragi-comédie de William Shakespeare creuse la question de la jalousie, ainsi que notre rapport à la violence et à la rédemption. Incarnée par douze comédiens et comédiennes ayant effectué leurs études au CNSAD, dans la même promotion qu’Agathe Mazouin et Guillaume Morel, cette création s’appuyant sur la traduction de Bernard-Marie Koltès (publiée aux Éditions de Minuit) « rapproche [la] fable de notre temps présent ». Elle explore « la frontière entre conscience et déraison, rêve et cauchemar, vrai et faux » en recherchant « l’épure du jeu et la vivacité du dialogue entre le public et les interprètes ».

Manuel Piolat Soleymat