Dans le cadre de son exposition L’art est dans la rue, le Musée d’Orsay programme Le Cabinet de l’étrange du duo de chansons expressionnistes Le Cirque des Mirages formé par Yanowski et Fred Parker. Un voyage fascinant.

Si le Musée d’Orsay développe de longue date une programmation de spectacle vivant autour de ses expositions, L’art est dans la rue (18 mars – 6 juillet) s’y prête particulièrement. À travers un bel ensemble de 230 œuvres, elle donne à voir pour la première fois à pareille échelle l’essor formidable de l’affiche illustrée à Paris dans la seconde moitié du XIXème siècle. On y trouve notamment les réalisations de grands peintres et dessinateurs qui s’inscrivent dans le sillage du dit « roi de l’affiche » Jules Chéret, formant parfois des duos célèbres avec des artistes. Ainsi de Toulouse-Lautrec et de La Goulue pour le Moulin Rouge, d’Alexandre Théophile Steinlen et Rodolphe Salis pour le Cabaret du Chat noir ou encore Mucha et Sarah Bernhardt… Invité dans l’auditorium du Musée les 15 et 16 mai, Le Cirque des Mirages fait écho à cette effervescence artistique du passé avec son univers très singulier aux accents expressionnistes.

La chanson comme un cortège

Depuis ses débuts à l’aube des années 2000 dans une cave du 13ème arrondissement de Paris, le Cirque des Mirages formé par le pianiste Fred Parker et le chanteur, auteur, compositeur et poète Yanowski a fait bien du chemin. Le duo a écrit et interprété bien des chansons dans le cadre de tours de chant qui convoquent toujours des histoires, des personnages étranges et fascinants. Le Cabinet de l’étrange qu’ils présentent au Musée d’Orsay est leur nouveau cortège, où ils ajoutent à des titres anciens des chansons nouvelles. Entre hier et aujourd’hui, ce moment suspendu nous mène avec joie à travers les « méandres de l’inconscient ».

Anaïs Heluin