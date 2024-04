C’est la deuxième année que le Festival expérimental Jardin Rouge fait escale à Paris. Au programme : une expérience immersive à la croisée de multiples disciplines, internationale et fortement imaginative. Entre étrange et merveilleux.

C’est le Snowapple Collective qui est à l’origine de cet évènement, également présent à Mexico et à Amsterdam. Au discret Truc, « lieu immersif et souterrain » du 20ème arrondissement de Paris, connu pour sa programmation alternative, le collectif s’empare du thème du cyborg. Défini comme un « être amélioré capable de s’adapter à un environnement en perpétuel changement », le thème fait émerger des questionnements que les artistes invités se plaisent à explorer : quelle est notre place ? En quoi croyons-nous pour l’avenir ? Le monde de demain sera-t-il à l’envers ? En attendant la réponse, entrons dans la danse futuriste de celles et ceux qui bousculent “les codes du connu et de l’étrange”…

Une programmation pluridisciplinaire et futuriste

Le spectacle Cyborg Experiment#1 du collectif Snowapple constitue l’événement phare de la programmation. La soirée cabaret en compagnie des membres de la troupe nous entraîne dans un monde au-delà du réel, avec démonstration d’expériences artistiques en tous genres, où maquillage et costumes impressionnent. La pièce sera visible à Avignon cet été. Le temps du festival sera également celui de la (re)découverte d’artistes internationaux comme Juliette Dragon en ouverture, avec son groupe des Filles de Joie, entre drag Queen punk et effeuillage burlesque, Émilie Kosmic, musicienne sensible et pailletée, mais aussi la poète Renata Zhigulina, la danseuse Samantha Montagna Portejoie, ou la performeuse Camille Guillaume. Au festival Jardin rouge, tout est possible, l’imagination s’empare du futur et invente d’étonnantes traversées oniriques. Un temps fort exaltant et étonnant.

Louise Chevillard